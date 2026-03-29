Ученые будут изучать пустыни в научном центре в Самарканде

В узбекистанском Самарканде сегодня открылся Центр исследования пустынь, созданный совместно с японским Университетом Тоттори – на его базе ученые всего мира будут разрабатывать инновационные решения в условиях меняющегося климата.

В Самаркандском государственном университете (СГУ) сегодня заработал Центр исследования пустынь, созданный совместно с японским Университетом Тоттори: в нем ученые всего мира будут изучать засушливые территории Центральной Азии, искать способы восстановления земель и создавать технологии для сельского хозяйства в условиях дефицита воды, сообщили в пресс-службе СГУ.

Новый центр станет международной научной площадкой для совместных исследований, обмена опытом и подготовки специалистов. Его работа будет направлена не только на изучение засушливых территорий, но и на поиск практических решений для устойчивого развития регионов Узбекистана и соседних государств, говорится в сообщении, передает Podrobno.uz.

Представители международных организаций, участвовавшие в его открытии, уже провели свое первое заседание, обсудив проблемы опустынивания, перспективы международного сотрудничества и внедрение научных разработок в сельское хозяйство.

Особое внимание они уделили внедрению новых технологий в аграрную сферу и интеграции научных исследований с образованием, обсудив исследования аридных регионов, опыт международного проекта Blue-SATREPS и планы совместной работы двух университетов, говорится в сообщении.

В перспективе новый орган станет центром разработки инновационных решений в борьбе с опустыниванием, и будет готовить специалистов для работы в условиях меняющегося климата.