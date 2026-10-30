РФ и США готовят крупное соглашение, включающее не только Украину – Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах вскоре урегулировать украинский кризис и заключить с Россией масштабное соглашение.
По словам Трампа, "достаточно скоро" ожидается завершение конфликта на Украине.
Глава Белого дома в беседе с журналистами подтвердил, что 5 ноября провел встречу со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. При этом Трамп не стал оглашать обсуждавшиеся вопросы.
Он добавил, что готовится подписание крупного соглашения между Россией и США, оно будет включать не только договоренность по урегулированию на Украине.
"Говорю вам: будет соглашение. Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше, чем Украину. Это будет очень крупная (договоренность). Она будет затрагивать больше, чем Украину. И я мог бы даже сказать, что это может затронуть всю Европу"
– Дональд Трамп
Президент США заверил, что готовится "прекрасное соглашение", которое всех воодушевит.