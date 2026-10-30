РФ и США готовят крупное соглашение, включающее не только Украину – Трамп

Американский лидер заявил, что скоро украинский конфликт будет урегулирован, а Москва и Вашингтон близки к крупному соглашению, которое может затронуть всю Европу. Накануне Трамп провел встречу с Дмитриевым.

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах вскоре урегулировать украинский кризис и заключить с Россией масштабное соглашение.

По словам Трампа, "достаточно скоро" ожидается завершение конфликта на Украине.

Глава Белого дома в беседе с журналистами подтвердил, что 5 ноября провел встречу со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. При этом Трамп не стал оглашать обсуждавшиеся вопросы.

Он добавил, что готовится подписание крупного соглашения между Россией и США, оно будет включать не только договоренность по урегулированию на Украине.

"Говорю вам: будет соглашение. Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше, чем Украину. Это будет очень крупная (договоренность). Она будет затрагивать больше, чем Украину. И я мог бы даже сказать, что это может затронуть всю Европу"

– Дональд Трамп

Президент США заверил, что готовится "прекрасное соглашение", которое всех воодушевит.