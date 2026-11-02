Гафарова начала визит в Казахстан

Сахиба Гафарова прилетела в Астану. В аэропорту ее встречал ряд официальных лиц, в том числе зампред Курултая и замглавы МИД РК.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла в Казахстан. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане Сахибу Гафарову встречали зампред Курултая Казахстана Динара Закиева, замглавы МИД Арман Исагалиев, посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров и ряд других официальных лиц.

Рабочий визит направлен на дальнейшее укрепление межпарламентских и двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Подробности поездки станут известны позже.