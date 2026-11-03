Москва поддерживает культурно-гуманитарный диалог РФ и Грузии – МИД России

Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает совместные инициативы России и Грузии в сфере культуры.

Официальный спикер российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает любые предложения, которые направлены на укрепление диалога между Россией и Грузией в культурно-гуманитарной сфере.

"Лично я ко всем дружественным российско-грузинским инициативам отношусь очень хорошо. Но помимо всего прочего у меня есть моя официальная функция, поэтому я могу также сказать, что и в этой ипостаси мы приветствуем любые полезные начинания, направленные на развитие двустороннего сотрудничества в образовательной и культурно-гуманитарной сферах, которое осуществляется представителями общественных, научных, культурных кругов"

– Мария Захарова

Так Мария Захарова прокомментировала учреждение фонда "Единство русских и грузин". Также представитель МИД РФ отметила проведение первого общероссийского диктанта по грузинскому языку, который прошел в октябре этого года. Москва готова содействовать совместным культурным проектам двух стран, отметила Захарова, так как это поддерживает взаимный интерес к культуре двух стран.