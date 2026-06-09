Вице-президент Китая совершит визит в Грузию

Зампред КНР будет находиться с визитом в Грузии в течение трех дней. В рамках поездки он проведет встречи с рядом официальных лиц республики.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн посетит Грузию. Об этом рассказали 5 ноября в администрации грузинского правительства.

Визит представителя Китая в республику Южного Кавказа продлится три дня – 6,7 и 8 ноября.

В ходе поездки Хань Чжэн встретится с президентом Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Глава грузинского правительства также устроит ужин в честь китайской делегации.

В МИД КНР отметили, что между Пекином и Тбилиси установлено всеобъемлющее стратегическое партнерство, а в последние годы отношения активно двух стран развивались в соответствии с планом, который был определен лидерами государств.

"Китай готов совместно с грузинской стороной выполнять важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, углублять взаимовыгодное сотрудничество и содействовать устойчивому развитию двусторонних отношений на благо народов обеих стран"

– китайский МИД