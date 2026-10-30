Ставрополье вышло в лидеры по электронным инструментам в туризме

Власти России оценили удобство работы с электронными инструментами, применяемыми в Ставропольском крае для информирования и оценки санаториев, гостиниц и других средств размещения для туристов.

Ставропольский край назван одним из лучших в России по внедрению электронных инструментов для объектов в сфере туризма, сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.

"По итогам совещания в Минэкономразвития России Ставрополье выделили в числе лучших на федеральном уровне по внедрению электронных инструментов для потенциально неклассифицированных гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов"

- Антон Доронин

Это удобно и для туристов, и для контрольных органов: первым она помогает ориентироваться во всем многообразии средств размещения и санаторно-курортных объектах, а вторым - за короткое время проанализировать огромные массивы данных — сайты, соцсети и агрегаторы бронирования, поведао министр, передает портал "Это Кавказ".

Так, за 9 месяцев текущего 2026 года контрольные органы региона провели 430 выездных обследований, нанесли 170 профилактических визитов и 150 проверок с применением мобильного приложения "Инспектор", добавил Антон Доронин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ставропольский край вошел в четверку регионов-лидеров России по объему собранного туристического налога за первое полугодие на фоне общего роста поступлений в бюджет. По итогам 2026 года в крае планируют собрать 693 млн рублей турналога. В целом за полгода сборы турналога в России выросли на 60% и достигли 5,2 млрд рублей благодаря обелению рынка и удвоению числа классифицированных номеров.