"Сабах" потерпел гостевое поражение от "Викинга" в Лиге чемпионов

Бакиснкий "Сабах" играл сегодня в гостях с "Викингом" в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Волевую победу одержала норвежская команда.

В Ставангере только что закончилась встреча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Викингом" (Норвегия) и "Сабахом" (Азербайджан).

Счет открыл на 11-й минуте нападающий бакинской команды Орфе Мбина. Хозяева отыгрались на 27-й минуте благодаря точному удару нападающего Эрика Бутхейма. На 69-й минуте полузащитник Златко Трипич вывел "Викинг" вперед. На 81-й минуте защитник Хенрик Фалькенер отправил третий мяч в сетку ворот "Сабаха", а на 94-й минуте Бутхейм оформил дубль, установив тем самым окончательный результат - 4:1 в пользу "Викинга".

Отметим, что на 77-й минуте "Сабах" остался в меньшинстве в результате удаления защитника Эйдена Маккарти.

В следующем туре "Сабах" примет дома испанскую "Барселону". Игра пройдет в Баку 25 ноября.