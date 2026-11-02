Названы ежегодные расходы на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

В рамках программы "Великое возвращение" Азербайджан ежегодно выделяет на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура $2,35-2,94 млрд, что составляет 11-13% государственного бюджета страны.

Азербайджан направляет на ежегодное восстановление Карабаха и Восточного Зангезура $2,35-2,94 млрд, что составляет 11-13% от всего государственного бюджета страны. Об этом сообщил министр финансов Сахил Бабаев в ходе обсуждения проекта бюджета на 2027 год в комитете Милли Меджлиса.

​"Нам необходимо восстановить Карабах и Восточный Зангезур. На это выделены очень серьезные средства. Эта сумма составляет около 4-5 млрд манатов в год. То есть 11-13% государственного бюджета направляется только на восстановление Карабаха"

- Сахил Бабаев

​Глава аппарата Министерства экономики АР Эльвин Джамалов уточнил, что с 2020 по 2026 год на восстановление освобожденных территорий выделили около $15,29 млрд, а следующей целью ведомства станет укрепление экономической базы, наращивание производства и создание рабочих мест.

​Отметим, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура осуществляется в рамках государственной программы "Великое возвращение" по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Проект предусматривает базовую отстройку инфраструктуры и поэтапное возвращение населения.