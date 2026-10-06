Главы МЧС РФ и Азербайджана подписали в Баку план сотрудничества до 2029 года

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку с официальным рабочим визитом. Об этом сообщается в сообщении министерства в социальных сетях.
Перед началом официальных встреч министр в сопровождении первого замглавы МЧС Азербайджана Рафаила Мирзоева посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, и возложил цветы к мемориалу на Аллее шехидов.
В рамках визита состоялась встреча Александра Куренкова с главой МЧС Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым, по итогам которой стороны подписали план совместных мероприятий чрезвычайных ведомств на 2027–2029 годы.
На переговорах было отмечено, что успешная реализация предыдущего документа на 2024–2026 годы позволила выстроить системную работу по основным направлениям.
Важным этапом взаимодействия стали сентябрьские международные учения "Каспий" в Астрахани. Александр Куренков предложил проводить такие маневры каждые два года, и азербайджанская сторона выразила готовность принять следующие учения в 2028 году.
Отдельное место в повестке заняло сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования. Глава российского ведомства подтвердил готовность и дальше оказывать содействие азербайджанским специалистам в этом направлении.
По завершении встречи руководители чрезвычайных ведомств России и Азербайджана подтвердили намерение сохранять конструктивный диалог и наращивать практическое взаимодействие.
Программа поездки главы МЧС РФ Александра Куренкова также включает переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и участие в церемонии открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.