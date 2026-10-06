Главы МЧС РФ и Азербайджана подписали в Баку план сотрудничества до 2029 года

В Баку прошла встреча главы МЧС РФ Александра Куренкова с главой МЧС Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Стороны обсудили взаимодействие спасательных служб и подписали план совместных мероприятий до 2029 года.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку с официальным рабочим визитом. Об этом сообщается в сообщении министерства в социальных сетях.

Перед началом официальных встреч министр в сопровождении первого замглавы МЧС Азербайджана Рафаила Мирзоева посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, и возложил цветы к мемориалу на Аллее шехидов.

​В рамках визита состоялась встреча Александра Куренкова с главой МЧС Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым, по итогам которой стороны подписали план совместных мероприятий чрезвычайных ведомств на 2027–2029 годы.

​На переговорах было отмечено, что успешная реализация предыдущего документа на 2024–2026 годы позволила выстроить системную работу по основным направлениям.

​Важным этапом взаимодействия стали сентябрьские международные учения "Каспий" в Астрахани. Александр Куренков предложил проводить такие маневры каждые два года, и азербайджанская сторона выразила готовность принять следующие учения в 2028 году.

​Отдельное место в повестке заняло сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования. Глава российского ведомства подтвердил готовность и дальше оказывать содействие азербайджанским специалистам в этом направлении.

По завершении встречи руководители чрезвычайных ведомств России и Азербайджана подтвердили намерение сохранять конструктивный диалог и наращивать практическое взаимодействие.

Программа поездки главы МЧС РФ Александра Куренкова также включает переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и участие в церемонии открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.