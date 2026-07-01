Годовая инфляция в Грузии в октябре составила 5,9%

В октябре текущего года годовая инфляция в Грузии достигла 5,9%, почти в два раза превысив установленный Национальным банком целевой показатель в 3%.

В октябре 2026 года годовая инфляция в Грузии составила 5,9% при целевом показателе в 3%. Об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

По данным ведомства, в октябре по сравнению с сентябрем уровень инфляции составил 0,9%.

Отметим, больше всего в годовом выражении выросли цены на транспорт (на 21,9%), коммунальные услуги (на 10,1%) и здравоохранение (на 8,4%). При этом зафиксировано снижение цен на образование (на 12%) и связь (на 2,5%).

В предыдущие месяцы годовая инфляция в стране варьировалась от 4,3% в марте до 5,9% в апреле. В августе и сентябре показатель стабильно держался на уровне 5,6%.

Напомним, по итогам 2025 года годовая инфляция в Грузии составила 4%, поднимаясь в ноябре до 4,8%. Согласно обновленным данным, Национальный банк пересмотрел прогноз на 2026 год в сторону повышения до 5,4%. Возвращение к целевым 3% ожидается только во второй половине 2027 года.