Экономика Грузии продолжает демонстрировать стабильный рост

Реальный объем ВВП Грузии по итогам мая увеличился на 6,4%, а средний показатель за первые пять месяцев текущего года достиг 7,8%.

В Грузии средний показатель реального роста экономики за май 2026 года составил 6,4%. Об этом говорится в официальном сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".

За прошлый месяц в стране зарегистрировали более 6,5 тыс новых предприятий, что на 2,2% больше результатов мая 2025 года. Совокупный объем оборота компаний-плательщиков НДС вырос на 8,7% и достиг 15,7 млрд лари, сообщил исполнительный директор службы Гогита Тодрадзе.

По данным ведомства, экспортные поставки в мае увеличились на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем импорта за этот же период вырос на 5,1%.

Значительный вклад в экономический рост внесли сферы финансовой и страховой деятельности, информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, а также транспорта и складирования. Спад зафиксирован только в строительном секторе.

Увеличение показателей финансовой сферы напрямую связано с ростом процентных доходов коммерческих банков. Положительная динамика сегмента информации и коммуникаций обусловлена увеличением объемов разработки компьютерных программ и предоставлением ИТ-консультаций.

Промышленный рост обеспечен в первую очередь химической отраслью и увеличением производства мазута, нафты и газойля. Экспорт этих нефтепродуктов преимущественно в Китай и африканские страны вырос в 5,4 раза, а вывоз азотных удобрений увеличился в 2,6 раза.

Транспортные и логистические показатели выросли за счет увеличения объемов пассажирских и грузовых авиаперевозок, а также обработки и хранения грузов.

Отметим, в предыдущие пять лет экономика страны стабильно находилась в плюсе. Рост составил 10,6% в 2021 году, 11% в 2022 году, 7,8% в 2023 году, 9,7% в 2024 году и 7,5% в 2025 году.