Прямые рейсы в 36 стран доступны россиянам этим летом

Сегодня состоялся первый рейс между Россией и Танзанией – таким образом, летом 2026 года россияне могут улететь прямыми рейсами уже в 36 стран мира.

С запуском прямого авиасообщения с Танзанией число доступных россиянам прямыми авиарейсами стран увеличилось до 36.

В Африке граждане РФ могут без пересадок добраться до Танзании, Египта, Марокко, Алжира, Туниса, Эфиопии и Сейшельских островов.

В Европе доступными направлениями остаются Беларусь и Сербия. В остальные государства перелеты осуществляются с пересадками.

Прямые рейсы выполняются в страны Южного Кавказа, Ближнего Востока, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии.

Наиболее широко развита маршрутная сеть между РФ и Турцией, Китаем, Узбекистаном.