Российский посол получил высшую государственную награду Катара

Накануне состоялось вручение российскому послу в Катаре Дмитрию Догадкину ордена Аль-Ваджба, такое сообщение распространила дипмиссия РФ в эмирате.
Дипломат получил награду из рук эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Глава эмирата принял Догадкина по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.
"В ходе прощальной встречи эмир высоко оценил вклад российского посла в укрепление двустороннего сотрудничества и вручил орден Аль-Ваджба"
– посольство России в Катаре
Стоит отметить, что орден Аль-Ваджба представляет собой высшую государственную награду Катара. Традиционно ее удостаиваются иностранные дипломаты, покидающие Доху: таким образом выражается признательность за их усилия по развитию двусторонних отношений.