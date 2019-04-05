Вестник Кавказа

Российский посол получил высшую государственную награду Катара

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин был удостоен высшей государственной награды эмирата – ордена Аль-Ваджба.

Накануне состоялось вручение российскому послу в Катаре Дмитрию Догадкину ордена Аль-Ваджба, такое сообщение распространила дипмиссия РФ в эмирате.

Дипломат получил награду из рук эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Глава эмирата принял Догадкина по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

"В ходе прощальной встречи эмир высоко оценил вклад российского посла в укрепление двустороннего сотрудничества и вручил орден Аль-Ваджба"

– посольство России в Катаре

Стоит отметить, что орден Аль-Ваджба представляет собой высшую государственную награду Катара. Традиционно ее удостаиваются иностранные дипломаты, покидающие Доху: таким образом выражается признательность за их усилия по развитию двусторонних отношений.

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