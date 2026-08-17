Грузия устранила перебои с экспортом персиков и нектаринов

​Власти Грузии отчитались об устранении перебоев с экспортом персиков и нектаринов. В текущем сезоне в стране ожидают собрать до 18 тыс т урожая по прошлогодним ценам.

​В Грузии полностью устранили перебои с экспортом персиков и нектаринов, а ожидаемый в текущем сезоне урожай достигнет 17-18 тыс т при сохранении экспортных цен прошлого года. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства республики.

​Заместитель министра Лаша Долидзе пояснил, что хранившаяся в холодильниках на границе продукция постепенно экспортируется, а для поиска лучших рынков сбыта и повышения качества товаров ведомство разработает меры по информированию о новой программе агрофинансирования.

​Напомним, ранее падение зарубежных отгрузок привело к заметному снижению цен на урожай внутри страны. По данным Национальной службы статистики республики, в первой половине 2026 года экспорт персиков сократился в четыре раза.