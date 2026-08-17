Вестник Кавказа

Иран не заинтересован во временном прекращении огня с США – МИД ИРИ

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© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана отверг идею о временно прекращении огня с США. По его словам, Тегеран заинтересован в окончании военных действий.

Иран не устраивает временный режим прекращения огня с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что Тегеран заинтересован в окончательном завершении военных действий.

"Некоторые страны предлагали наладить связи, оказать посредничество. Наш ответ им всем был абсолютно понятен: мы не хотим прекращения огня, нам нужно окончание войны"

– Аббас Аракчи

Он добавил, что Ирану не нужна 12-дневная война, которая завершилась прекращением огня, а потом снова повторилась спустя несколько месяцев.

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