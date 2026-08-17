Иран не заинтересован во временном прекращении огня с США – МИД ИРИ

Глава МИД Ирана отверг идею о временно прекращении огня с США. По его словам, Тегеран заинтересован в окончании военных действий.
Иран не устраивает временный режим прекращения огня с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.
Он подчеркнул, что Тегеран заинтересован в окончательном завершении военных действий.
"Некоторые страны предлагали наладить связи, оказать посредничество. Наш ответ им всем был абсолютно понятен: мы не хотим прекращения огня, нам нужно окончание войны"
– Аббас Аракчи
Он добавил, что Ирану не нужна 12-дневная война, которая завершилась прекращением огня, а потом снова повторилась спустя несколько месяцев.