Посол Азербайджана передал копии верительных грамот в МИД Турции

Рашад Асланов был назначен послом Азербайджана в Турции в двадцатых числах июля. Сегодня он вручил копии верительных грамот в турецком МИД.

Новый посол Азербайджана в Анкаре Рашад Асланов посетил МИД Турции, где передал копии верительных грамот. Об этом сам дипломат сообщил 18 августа на своих страницах в социальных сетях.

"Сегодня я с большим удовольствием вручил копии верительных грамот заместителю генерального директора Главного управления протокола Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мустафе Джему Гюндюзу"

– Рашад Асланов

Напомним, ранее Рашад Асланов занимал должность посла Азербайджана в Италии. В конце июля он был назначен послом АР в Турции. На этом посту Асланов сменил Рашада Мамедова.