Вестник Кавказа

В Азербайджане перевезли морем свыше 5 млн т грузов в 2026 году

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Перевозки морским транспортом сократились в этом году на 6% в Азербайджане. Всего морем было транспортировано свыше 5 млн т грузов.

В Азербайджане на 6% сократились грузоперевозки морскими судами. За семь месяцев года объем перевезенных грузов составил свыше 5 млн т, передает Госкомстат. 

По данным ведомства, на долю нефтяных перевозок приходится чуть более 40% грузов. Морские порты приняли к обработке 7,5 млн т грузов. 

К началу текущего месяца в портах Азербайджана было сосредоточено почти 120 тыс т грузов. 

Ранее стало известно, что Баку и Анкара упростят таможенные процедуры в рамках Среднего коридора.

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