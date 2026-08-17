В Азербайджане перевезли морем свыше 5 млн т грузов в 2026 году

Перевозки морским транспортом сократились в этом году на 6% в Азербайджане. Всего морем было транспортировано свыше 5 млн т грузов.

В Азербайджане на 6% сократились грузоперевозки морскими судами. За семь месяцев года объем перевезенных грузов составил свыше 5 млн т, передает Госкомстат.

По данным ведомства, на долю нефтяных перевозок приходится чуть более 40% грузов. Морские порты приняли к обработке 7,5 млн т грузов.

К началу текущего месяца в портах Азербайджана было сосредоточено почти 120 тыс т грузов.

Ранее стало известно, что Баку и Анкара упростят таможенные процедуры в рамках Среднего коридора.