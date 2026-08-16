Эрдоган и Трамп обсудили Иран и Газу

Эрдоган в рамках телефонного разговора с Трампом указал на важность дипломатии и заверил, что Турция будет и дальше поддерживать мирные усилия по урегулированию конфликта с Ираном. Также президенты двух стран обсудили ситуацию с Газой.

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп провели телефонный разговор, они обсудили конфликт с Ираном и ситуацию с Газой, передает Haber Global.

Лидеры Турции и США обсудили двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные процессы. Турецкий лидер на фоне роста напряженности между Ираном и США указал на важность использования дипломатии для решения ситуации. Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать мирные усилия.

Также стороны обсудили последнюю ситуацию в Газе. Эрдоган обратил внимание на то, что в то время, когда целью в рамках мирного процесса ставится переход ко второму этапу, Израиль наращивает действия, направленные против палестинцев. Президент Турции добавил, что турецкие усилия по обеспечению устойчивого мира в регионе будут продолжены, также страна по-прежнему будет поддерживать шаги по восстановлению сектора Газа.