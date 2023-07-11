Тысячи хычынов приготовили в Нальчике на гастрочемпионате

Масштабное состязание по приготовлению знаменитого карачаево-балкарского национального блюда хычынов состоялось в Нальчике – в ходе него были приготовлены свыше 8 тыс хычынов.

Гастрономический чемпионат провели в эти выходные в столице Кабардино-Балкарии: участники соревновались в приготовлении хычынов, одного из самых популярных национальных блюд карачаево-балкарской кухни.

Турнир проходил на стадионе "Хасанья" в Нальчике. Дегустировали результаты работы мастеров зрители – местные жители и туристы.

Как рассказал глава администрации селения Хасанья и организатор чемпионата Кайсын Азаматов, состязания, которые в этом году впервые сделали двухдневными, установили ряд рекордов.

Так, турнир посетили, по предварительным оценкам, более 32 тыс человек, пояснил он. А в общей сложности были приготовлены рекордные 8 тыс хычынов, пишет ТАСС.

В программе кулинарного праздника были ярмарка мастеров и народных ремесленников, а также праздничный концерт с салютом.