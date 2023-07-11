Как вы думаете – можно ли пожарить шашлыки прямо на улице в пятидесяти метрах от стен Кремля? Нет? Тогда вы неправы: просто нужно знать, когда это можно, а значит – просто сходить на фестиваль "Вкусы России", раскинувший свои палатки прямо у стен Государственного Исторического музея на Манежной площади столицы.

В минувшее воскресенье в Москве установился погожий солнечный денек, и народа на Тверской было очень мало – припекало не на шутку, и по тротуарам сновали маленькие поливальные машинки. Однако ближе к Манежной площади людей становилось все больше, и скоро стало понятно, почему: как только мы поднялись из длиннющего подземного перехода перед нулевым километром между зданиями Государственного Исторического музея и Городской Думы, в нос ударил запах шашлыка. Настоящего. И не только: воздух был насыщен какими-то несвойственными для столицы ароматами – кавказскими пряностями, восточными сладостями, копченостями и прочими вкусностями.

На всем обозримом пространстве Манежную площадь перед бронзовым маршалом Победы Жуковым усеяли однотипные деревянные павильончики, друг от друга которые отличали лишь таблички с указанием регионов и ассортимент с ценниками и меню. А между ними развернулся настоящий кулинарный поединок: мангалы, грили, печи, на которых жарилось, пеклось и кипело что-то вкусное – оно и распространяло такой аромат. Купол Манежки на время стал сценой – тут выступали коллективы из различных российских регионов, а гулять по ярмарке под душевную "только мы с конем по полю идем" было куда веселее, чем без нее.

Никаких продуктов

Несмотря на то, что здесь представлены 70 регионов России, продуктов питания в нашем привычном понимании на "Вкусах России" нет: прийти сюда с авоськой и накупить астраханских арбузов, воблы или дагестанской баранины у вас не получится. А вот попробовать уже готовые деликатесы, ну или приготовленные прямо на ваших глазах – это запросто.

Мы искали кутабы, но так и не нашли – очевидно, соседние регионы еще не перехватили азербайджанские кулинарные изыски, хотя дагестанских разносолов было много, и не только. Из традиционных - всевозможнейшие сорта меда: в банках и на пробу, поразило изобилие адыгейского сыра. Масса экзотики – от консервированной медвежатины и оленины, крымских морепродуктов, кологривских гусей до экзотической угреподобной рыбы из Подмосковья, минералки из Бурятии и тувинской молочки. Удивляли и областные соседи – экзотические колбасы и непривычные копчености Подмосковья, апофеозом которых был кусок мяса размером с медвежью голову.

Но стоит заметить, что таких "готовых к употреблению" вкусностей было немного – даже районы, удаленные от столицы на десятки тысяч километров, старались удивить тем, что они готовили здесь и сейчас, и шашлыки и просто жареное мясо было лишь малой частью этого буйства вкусов.

Кавказ на Манежной

Скорее уже традиционно самые большие очереди собирали палатки республик Северного Кавказа – с ростом туристической популярности этих регионов москвичи полюбили и природу этих мест, и горы, и кухню Кавказа, а там, где горы, и вкусы особые – словосочетание "адыгейские сыры" уже прочно въелось в сознание, и мимо павильона с табличкой "Республика Адыгея" не проходил никто. Оно и понятно: такого разнообразия и обилия сыров не было ни у кого, разве что у коллег из Северной Осетии. Ну а как пройти мимо вкуснейших балкарских хычинов, тем более, что цена на них была более чем демократичной?

Справедливости ради нужно сказать, что даже мясных дел кавказские мастера с бараниной из Дагестана и морепродукты, которые представили крымчане, вызывали удивление и восхищение, тем более, что готовится все здесь прямо на ваших глазах. Очень удивила ярославская медовуха "ЯрМедовара" – тем, что была она во-первых безалкогольной, а во-вторых – не только на меду, но и на клюкве, чернике, черной и красной смородине и куче других вкусных ягодок. Сумели удивить и липецкие сыроделы, наладившие производство уникального сыра Качотта с кофейным, винным, сливочным и массой других натуральных вкусов. Поражал и выбор мороженого – не того, якобы за 48 копеек, а настоящего, на густом цельном молоке из-под коровы, после порции которого как-то ушли на задний план даже разыскиваемые кутабы. Две подружки-москвички в возрасте даже устроили настоящую его дегустацию, расположившись на лавочке напротив метро "Охотный ряд" и с удовольствием делившихся ощущениями с гуляющими. Да – настоящий вкус дорогого стоит!

Кстати о ценах

Дорогого стоит и стоит дорого здесь почти синонимы – впрочем, оно и понятно: это не рынок, не базар с набором обязательных продуктов, а уникальная, можно сказать – эксклюзивная кухня народов России в ее первозданной самобытности, в авторском исполнении. А значит и цены на нее немалые – скажу лишь, что отличались они от привычных большим количеством нулей, при этом, чтобы "не нагнетать", почти везде они были указаны за 100 граммов продукта – так все же на один ноль в ценнике меньше. Ну что поделать: ведь цель фестиваля – не накормить москвичей, а показать им, что за последние три года многие региональные бренды продуктов питания, о которых раньше и знать никто не знал, освоили новые рубежи и теперь известны далеко за пределами своей "малой родины". Вот вы знали, что такое удмуртские перепечи? А теперь они собирают аншлаг в центре столицы, и их можно не только увидеть, но и попробовать – живые, настоящие, с пылу-с жару, а не из холодильника в гипермаркете.

Конечно, понятно, что задача производителей – заработать, а значит - привезти москвичам новые вкусы России, привлечь их к гастрономическому туризму по разным регионам, а пока дать возможность попробовать то, о чем они раньше только слышали, пусть и дорого. Хотя некоторые производители в хорошем смысле удивляли и ценами – так, если самым дешевым на ярмарке был чай – он стоил "всего" 56 рублей, а пол-литровая бутылка сибирской минералки - уже сотню, то 450-граммовую бутылку вкуснейшего кефира "Чабан" кабардино-балкарцы продавали всего за 50 рублей…

Вместо послесловия

Основательно погуляв по торговым рядам и изучив те продукты, которые показали и дали попробовать нам, изнеженным жителям столицы, у меня сформировались два довольно противоречивых мнения.

Да, у России – богатейший не только духовный, но и гастрономический мир, и такого разнообразия и уникальности нет, пожалуй, ни в одной стране. Да, нам есть что показать и друг другу, и гостям своего региона, и гостям нашей страны. Да, такие фестивали нужны и должны проходить почаще, и не только летом, но и в другие времена года, и не только в виде фестивалей – это могут быть и ярмарки-продажи, и сезонные ярмарки, и кулинарные классы, и… Да простор для выдумки огромный!

Но есть и другая сторона медали: от нас ушел безвкусный, хотя и – что греха таить – любимый в народе "Макдональдс". Ему на смену с теми же гамбургерами, хот-догами, наггетсами, стрипсами, бургерами, маффинами и теми же напитками пришла "Вкусно - и точка". Нет, пусть, конечно – на каждый фастфуд есть свой клиент, но где же настоящие вкусы России? Почему есть место для турецкого фастфуда Chitir Chicken, но его нет для осетинских пирогов, калиток, перепеч, наконец – ливерных пирожков и чебуреков с медовухой и настоящим русским квасом? Ведь, уверен – у них тоже бы были свои почитатели. Может, такие ярмарки стоит устраивать в первую очередь для нашего общепита?..