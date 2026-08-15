США и Иран договорились о продлении перемирия

Al Arabiya: США и Иран согласовали продление перемирия. Также стороны подтвердили прекращение действия меморандума о взаимопонимании.

Вашингтон и Тегеран договорились о продлении режима прекращения огня, передает Al Arabiya.

"Достигнута договоренность о продлении 60-дневного режима прекращения огня между США и Ираном"

– Al Arabiya

Также стороны подтвердили прекращение действия меморандума, которое было оформлено Тегераном и Вашингтоном в июне.

Власти обеих стран пока не комментировали эту информацию.

Отметим, что на прошлой неделе поступали сведения о продлении режима прекращения огня, однако впоследствии информация была опровергнута.

Напомним, что эскалация конфликта между Ираном и США произошла в начале июля, когда режим прекращения огня был фактически сорван. Причиной стали атаки на коммерческие суда в районе Ормуза.

Зачем США и Ирану продлевать перемирие?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на условность завершившегося сегодня 60-дневного перемирия, которая, тем не менее, не отменяет заинтересованность США и Ирана в его формальном продлении.

"Стороны таким образом показывают, что они пока не готовы полноценно воевать. На самом деле и США, и Иран сейчас готовятся к полномасштабной войне в будущем, проводят перегруппировку и работу над ошибками. США объективно не хотят войны с Ираном в ближайшей перспективе не потому, что они хотят мира, а потому что им нужно набраться сил. Пока это происходит, время играет на руку Тегерану – появляется довольно много сообщений о том, что иранские войска активно перевооружаются, некоторые израильские СМИ даже пишут, что Исламская Республика на удивление быстро наращивает военный потенциал после массированных бомбардировок", - прежде всего сказал он.

"Я думаю, в Тегеране есть уверенность в том, что через некоторое время можно будет говорить о новой волне военного противостояния с США. Классическая формула "хочешь мира – готовься к войне" никуда не делась, она лишь преобразуется, получает новые очертания. Так что и иранцы и американцы активно работают над тем, чтобы занять выгодную для себя позицию в преддверии будущей войны. В связи с этим перемирие необходимо и тем и другим, потому оно было сегодня согласовано. Естественно, обе стороны отдают себе отчет в том, что перемирие имеет формальный характер и может быть нарушено как Вашингтоном, так и Тегераном в любой момент", - подчеркнул Фархад Ибрагимов.

"Обратите внимание: перемирие продлено по 17 октября – а уже 3 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Пока идет предвыборная кампания, большой войны США с Ираном ожидать не стоит, а поздней осенью, в середине-конце ноября, она вполне может начаться. С американской стороны оставшиеся до выборов месяцы могут быть использованы как период ожидания, что Иран как-то расслабится на волне восторга от того, что тактически он побеждают сейчас США, и использовать эту временную слабость как шанс переиграть ситуацию в иранском конфликте", - предположил востоковед.

"Июньское перемирие выглядело неестественным по той причине, что стороны не использовали его для проведения официальных переговоров для решение коренных проблем в ирано-американских отношениях. Стороны обсуждают только последствия этих проблем, но не их причины. Для выхода на консенсус им требуется положить конец своим противоречиям, скапливавшимся на протяжении десятилетий, но ни одна из сторон не готова идти ни на какие компромиссы. Продление перемирие будет таким же. Оно было объявлено в том числе для того, чтобы немного успокоить регион, сдержать рост цен на нефть, улучшить инвестиционный климат", - заключил Фархад Ибрагимов.