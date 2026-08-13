В ДТП в Дагестане погиб ребенок

Авария в Дагестане унесла жизнь пятилетнего ребенка, об инциденте сообщает МВД по республике.
В Казбековском районе на автодороге "Дылым - Миатли" сегодня столкнулись два автомобиля. Автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia Rio. Оба автомобиля были под под управлением местных жителей в возрасте 33 лет. Авария стала смертельной для ребенка дошкольного возраста, еще один ребенок госпитализирован.
"В результате ДТП пассажир Lada Granta, пятилетняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. В центральную районную больницу Казбековского района с различными травмами доставлены четыре человека, в том числе ребенок"
– МВД по Дагестану