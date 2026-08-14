Президент ФИАС Шестаков поздравил Ислама Махачева с рекордом UFC

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков поздравил борца Ислама Махачева, который установил рекорд, завершив победой 17 боев в UFC подряд. Семнадцатой победой он одолел ирландца Иэна Гэрри и сохранил чемпионский титул.
"Поздравляю Ислама с этим историческим достижением. Он не только прославляет наш вид спорта, зародившийся в СССР, но и вносит беспрецедентный вклад в популяризацию самбо на международной арене"
– Василий Шестаков
Он отметил, что в ФИАС горбы тем, что именно школа самбо воспитала такого бойца, Махачев - чемпион мира по боевому самбо 2016 года. Шестаков выразил уверенность, что пример Ислама Махачева вдохновит тысячи молодых спортсменов прийти в самбо.
"Не случайно совсем недавно ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо, а ФИАС сделала его официальным "Послом самбо в мире". Этот бой наглядно продемонстрировал, сколь универсальным становится боец, прошедший школу самбо"
– Василий Шестаков