ЕС заменяет СПГ российским газом из "Турецкого потока"

​Государства Европы в начале августа снизили закупки сжиженного природного газа до двухлетнего минимума при рекордном росте поставок из России по "Турецкому потоку".

​Страны Евросоюза сократили импорт сжиженного природного газа до минимума за два года на фоне максимальных с весны объемов прокачки российского топлива по "Турецкому потоку". Соответствующие расчеты на основе актуальной статистики приводит РИА Новости.

​Транзит через пункт "Странджа 2 — Малкочлар" на болгарско-турецкой границе прибавил 7% за месяц и 5% за год. Как следует из данных системы ENTSOG, объем прокачки достиг 609,2 млн куб м, уступив лишь мартовскому показателю в 661,8 млн куб м.

​В то же время поставки СПГ в европейскую систему с 1 по 12 августа ограничились объемом в 3,2 млрд куб м. База Gas Infrastructure Europe фиксирует падение импорта на 3,7% к прошлому месяцу и на 12,6% за год. Эти цифры вплотную приближаются к антирекорду 2024 года, когда закупки рухнули до 2,7 млрд куб м.

​Напомним, "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб м остался единственным маршрутом для экспорта "Газпрома" в Европу. Несмотря на утвержденный Советом ЕС поэтапный отказ от российского трубопроводного и сжиженного газа к ноябрю 2027 года, прокачка по европейской ветке магистрали продолжает бить рекорды, превысив отметку в 18 млрд куб м.