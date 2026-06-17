ЕС требует изъять российский газ из поставок по "Турецкому потоку"

Евросоюз настаивает на том, чтобы в следующих поставках газа из Турции в страны блока не было российских энергоресурсов, заявили в Германии.

Газ, который будет поставляться из Турции в страны Европейского союза по новым контрактам, не должен быть российским, такое заявление сделала министр экономики Германии Катерина Райхе.

Об этом она сообщила после совершения визита в турецкую столицу, пишет Bloomberg.

"Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок"

– Катерина Райхе

В то же время, по ее словам, в Анкаре заявили о том, что замену российских поставок невозможно осуществить быстро "ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов".

При этом, в Турции заявили о том, что ведут переговоры с российской компанией "Газпром" о поставках газа после 2026 года.

К настоящему времени стороны пока не согласовали ни возможные объемы поставок, ни сроки действия новых соглашений, пишет Bloomberg, ссылаясь на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

Напомним, с 17 июня вступил в силу запрет на поставки в страны ЕС трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, которые заключили более года назад.