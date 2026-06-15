ЕС запретил краткосрочный газ из России

Брюссель с сегодняшнего дня перестанет импортировать трубопроводный газ из России по краткосрочным контрактам. Ранее вступил в силу запрет на импорт СПГ.

На территории стран ЕС сегодня вступает в силу запрет на импорт трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, которые были оформлены более года назад.

Отметим, что в конце апреля страны ЕС официально утвердили отказ от поставок российского СПГ по краткосрочным договорам.

В начале года власти ЕС вынесли постановление о полном отказе от импорта российского газа, включая как краткосрочные договоренности, так и долгосрочные. Поставки СПГ по долгосрочным контрактам должны быть прекращены с 1 января 2027 года, газ по трубам из РФ перестанет поступать с 30 сентября следующего года.