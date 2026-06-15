Вестник Кавказа

ЕС запретил краткосрочный газ из России

ЕС запретил краткосрочный газ из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брюссель с сегодняшнего дня перестанет импортировать трубопроводный газ из России по краткосрочным контрактам. Ранее вступил в силу запрет на импорт СПГ.

На территории стран ЕС сегодня вступает в силу запрет на импорт трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, которые были оформлены более года назад. 

Отметим, что в конце апреля страны ЕС официально утвердили отказ от поставок российского СПГ по краткосрочным договорам. 

В начале года власти ЕС вынесли постановление о полном отказе от импорта российского газа, включая как краткосрочные договоренности, так и долгосрочные. Поставки СПГ по долгосрочным контрактам должны быть прекращены с 1 января 2027 года, газ по трубам из РФ перестанет поступать с 30 сентября следующего года.

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