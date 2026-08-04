Трамп обвинил главу Пентагона в сокрытии данных о запасах вооружений

Американский лидер Дональд Трамп считает, что глава Пентагона Пит Хегсет скрыл правду о критическом истощении запасов оружия США в ходе военного конфликта с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет ввел его в заблуждение относительно состояния запасов американских вооружений. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Причиной недовольства американского лидера 31 июля стал дефицит ракет большой дальности и перехватчиков для систем ПВО. Именно нехватка боеприпасов послужила одним из поводов для отказа от нанесения дополнительных масштабных ударов по Ирану.

За первые недели военной кампании войска США применили более 850 крылатых ракет Tomahawk и свыше 1 тыс ракет-перехватчиков THAAD и Patriot. Запасы ракет ATACMS оказались практически полностью исчерпаны.

Пит Хегсет переложил вину за нехватку боеприпасов и плохую информированность президента на своего заместителя Стивена Файнберга. При этом официальные представители Белого дома и Пентагона полностью опровергли публикацию издания.

Отметим, ранее Пит Хегсет и Дональд Трамп уже опровергали сообщения СМИ об опасно низком уровне арсеналов. Однако еще в конце июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн напрямую докладывал президенту о том, что дефицит ракет ограничивает возможности Вашингтона для дальнейшей эскалации в отношении Тегерана.