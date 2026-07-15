Вестник Кавказа

Российское зерно отправят завтра в Армению через Азербайджан

Российское зерно отправят завтра в Армению через Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Железнодорожные транзитные поставки российской пшеницы в Армению продолжаются, в четверг из Азербайджана выйдет состав с российским зерном для Армении.

Транзитом через Азербайджан в Армению 6 августа будет отправлена очередная партия зерна из России.

Поставка будет осуществляться по железной дороге и будет включать 14 вагонов с пшеницей.

Состав отправится в 11:00 со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Россия поставляет в Армению через Азербайджан зерно, гречку, удобрения, пропан, антрацит и алюминий.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.