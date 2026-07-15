Российское зерно отправят завтра в Армению через Азербайджан

Железнодорожные транзитные поставки российской пшеницы в Армению продолжаются, в четверг из Азербайджана выйдет состав с российским зерном для Армении.
Транзитом через Азербайджан в Армению 6 августа будет отправлена очередная партия зерна из России.
Поставка будет осуществляться по железной дороге и будет включать 14 вагонов с пшеницей.
Состав отправится в 11:00 со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Россия поставляет в Армению через Азербайджан зерно, гречку, удобрения, пропан, антрацит и алюминий.