Турция законно разоружит Рабочую партию Курдистана

Правящая в Турции Партия справедливости и развития направила в парламент страны законопроект о расформировании и разоружении Рабочей партии Курдистана, который планируется принять до выхода заксобрания на летние каникулы.

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, направила в парламент республики законопроект о расформировании и разоружении запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил глава парламентской фракции ПСР Абдуллах Гюлер.

"Законопроект, который подписали около 360 депутатов, направлен в генассамблею парламента"

- Абдуллах Гюлер

Рамочный закон, создающий правовую основу процесса роспуска РПК, планируется принять до выхода заксобрания на летние каникулы, поэтому голосование по документу из 12 статей пройдет уже в эту пятницу, 7 августа, передает ТАСС.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш сообщал ранее журналистам, что.

Напомним, в мае 2025 года партия провела съезд, на котором приняла решение о самороспуске и прекращении почти 50-летнего конфликта с Турцией. Сейчас в парламенте Турции работает специальная комиссия по разоружению РПК.