Вестник Кавказа

Мохамед Салах переходит в турецкий "Трабзонспор"

Мохамед Салах переходит в турецкий "Трабзонспор"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Транбзонспор" всколыхнул трансферный рынок в начале августа: турецкий клуб подпишет контракт со звездой мирового футбола Мохамедом Салахом.

Звездный египетский нападающий Мохамед Салах прибыл в Турцию для подписания контракта с клубом "Трабзонспор". По информации спортивных СМИ, стороны оформят двухлетний контракт. 

"Мохамед Салах, с которым наш клуб начал переговоры о трансфере, 5 августа прибыл в аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Планируется, что в тот же день вечером футболист прибудет в Трабзон"

– пресс-служба "Трабзонспора"

Отметим, что Салах, который дважды признавался лучшим футболистом Африки, завершил выступление за "Ливерпуль", цвета которого он защищал с 2017 года. За английский топ-клуб египтянин забил 257 голов во всех турнирах, а также выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА.

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