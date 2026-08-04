Мохамед Салах переходит в турецкий "Трабзонспор"

"Транбзонспор" всколыхнул трансферный рынок в начале августа: турецкий клуб подпишет контракт со звездой мирового футбола Мохамедом Салахом.
Звездный египетский нападающий Мохамед Салах прибыл в Турцию для подписания контракта с клубом "Трабзонспор". По информации спортивных СМИ, стороны оформят двухлетний контракт.
"Мохамед Салах, с которым наш клуб начал переговоры о трансфере, 5 августа прибыл в аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Планируется, что в тот же день вечером футболист прибудет в Трабзон"
– пресс-служба "Трабзонспора"
Отметим, что Салах, который дважды признавался лучшим футболистом Африки, завершил выступление за "Ливерпуль", цвета которого он защищал с 2017 года. За английский топ-клуб египтянин забил 257 голов во всех турнирах, а также выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА.