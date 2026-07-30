В Грузии пересмотрели экономические прогнозы на 2026 год

В Грузии пересмотрели прогнозы экономических параметров на 2026 год. Об этом говорится в сообщении инвестиционной компании Galt & Taggart.
Аналитики повысили ожидания по росту реального ВВП страны с 7% до 7,5%. Причиной пересмотра стал высокий экономический рост в первом полугодии, где средний показатель в январе-июне составил 7,9%.
Также прогноз по инфляции повышен с 4,8% до 5,1%. Эксперты объясняют это резким ростом мировых цен на нефть после июльского закрытия Ормузского пролива, что отложит ожидаемое замедление удорожания энергоносителей.
При этом компания не ожидает ужесточения монетарной политики до конца 2026 года. В июне Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на отметке 8,25%, увеличив при этом собственный прогноз экономического роста страны на 2026 год до 6,5%.
Напомним, ранее Национальный банк Грузии увеличил прогноз инфляции на 2026 год с 4,9% до 5,2% при целевом показателе 3%. В стране ожидают снижение инфляции со второй половины 2026 года, тогда как годовой показатель по итогам июня уже составил 5,8%.