В Грузии пересмотрели экономические прогнозы на 2026 год

Инвестиционная компания Galt & Taggart повысила прогноз роста ВВП Грузии до 7,5% и ожидания по инфляции до 5,1% на фоне высоких экономических показателей в стране.

​В Грузии пересмотрели прогнозы экономических параметров на 2026 год. Об этом говорится в сообщении инвестиционной компании Galt & Taggart.

​Аналитики повысили ожидания по росту реального ВВП страны с 7% до 7,5%. Причиной пересмотра стал высокий экономический рост в первом полугодии, где средний показатель в январе-июне составил 7,9%.

​Также прогноз по инфляции повышен с 4,8% до 5,1%. Эксперты объясняют это резким ростом мировых цен на нефть после июльского закрытия Ормузского пролива, что отложит ожидаемое замедление удорожания энергоносителей.

​При этом компания не ожидает ужесточения монетарной политики до конца 2026 года. В июне Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на отметке 8,25%, увеличив при этом собственный прогноз экономического роста страны на 2026 год до 6,5%.

​Напомним, ранее Национальный банк Грузии увеличил прогноз инфляции на 2026 год с 4,9% до 5,2% при целевом показателе 3%. В стране ожидают снижение инфляции со второй половины 2026 года, тогда как годовой показатель по итогам июня уже составил 5,8%.