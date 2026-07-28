Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию в 4 раза

В июне 2026 года экспорт российских удобрений в Турцию вырос более чем в четыре раза в годовом выражении, закрепив РФ на третьем месте среди экспортеров.

Россия в июне нарастила экспорт удобрений в Турцию в 4,2 раза в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные турецкой статистической службы, изученные РИА Новости.

За первый летний месяц турецкая сторона импортировала из РФ продукции на $19,9 млн, что превышает майские показатели в 1,7 раза. При этом за первое полугодие объем поставок достиг $182,3 млн, зафиксировав снижение на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшим спросом у местных компаний пользовались смешанные удобрения на $18,6 млн. Также импортеры закупали азотные удобрения на $1,4 млн и калийные на $13 тыс.

Среди главных экспортеров в Турцию РФ заняла третье место. Месяцем ранее она находилась на четвертой позиции, а год назад также удерживала третью. В пятерку лидеров вошли Китай с показателем $25,5 млн, Марокко на $24,4 млн, Туркмения на $8,04 млн и Оман с суммой $6,4 млн.

Отметим, что Россия остается мировым лидером по экспорту минеральных удобрений с годовой выручкой $15 млрд и объемом поставок 45 млн т за 2025 год. Помимо Турции, крупными покупателями отечественной продукции выступают Бразилия, Индия, Китай, США, страны Евросоюза, а также Мексика, Индонезия и ЮАР.