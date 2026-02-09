Авиасообщение между Россией и Сирией возобновится впервые с 2024 года

С 16 августа будут возобновлены рейсы между РФ и Сирией – столицы Москву и Дамаск впервые с 2024 года свяжут прямые авиарейсы.

Авиакомпания Syrian Airlines с 16 августа вернет в расписание прямые рейсы между Москвой и Дамаском.

Перевозчик планирует выполнять один еженедельный рейс, по воскресеньям. В будущем частота полетов на данном маршруте может быть увеличена. Время в пути – чуть менее пяти часов.

Билеты уже поступили в продажу, цены стартуют от 30 тыс рублей без учета налогов и сборов.

Отметим, что прямое авиасообщение между Россией и Сирией отсутствовало с начала декабря 2024 года, рейсы были приостановлены после свержения президента Башара Асада.

Не только прямое авиасообщение с Сирией, но и с Ираком стало доступно в августе. С 4 августа Iraqi Airways приступила к выполнению рейсов между Багдадом и Москвой, по вторникам и субботам. На этом направлении перевозка не осуществлялась несколько месяцев.