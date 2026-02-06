РФ и Сирию связывают дружесткие отношения, заявил российский дипломат, подтвердив укрепление связей с переходным правительством Дамаска посредством взаимных визитов представителей стран.

Россия выстраивает прочные связи с Сирией, заявил российский временный поверенный в Турецкой Республике Алексей Иванов.

Дипломат связал упрочнение связей между Москвой и Дамаском с фигурой Ахмеда аш-Шараа, возглавившего правительство переходного периода Сирийской Арабской Республики после падения режима Асада. Иванов также напомнил о состоявшихся визитах представителей стран, включая недавнее посещение аш-Шараа России, в ходе которого состоялась его встреча с президентом страны Владимиром Путиным.

"Россия — надежный друг Сирии, и в Дамаске это знают. (…) Мы хотели бы видеть Сирию устойчивой, сильной и гармоничной"

— Алексей Иванов

Временный поверенный по делам России в Турции также поддержал территориальную целостность Сирии и необходимость укрепления согласия между различными религиозными общинами страны. Данное заявление было сделано на фоне недавнего старта интеграции курдского ополчения (СДС) в сирийскую армию и столкновений в Сувейде, начавшихся в конце прошлой недели.