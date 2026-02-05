Иран ужесточил позицию по диалогу с США

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи объявил, что Тегеран не будет договариваться с Вашингтоном по обогащению и вывозу урана, а также по ракетной программе. Он подчеркнул, что в случае атаки США на Иран будут нанесены удары по американским военным базам в Персидском заливе.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, проведший накануне переговоры с американской делегацией в Маскате, в интервью Al Jazeera озвучил иранский подход к ядерной сделке и в целом к диалогу с США. Он подчеркнул, что Тегеран не намерен выполнять те требования Вашингтона, которые противоречат национальным интересам Исламской Республики.

Прежде всего он подчеркнул, что Иран не приемлет обнуления обогащения урана, как того требует президент США Дональд Трамп – по словам Аракчи, обогащение урана должно продолжится в тех объемах, какие необходимы иранской промышленности.

Кроме того, Тегеран не согласен с вывозом запасов обогащенного урана в третьи страны.

Также иранские власти полностью отвергают включение в повестку переговоров идеи о сокращении иранской ракетной программы – Тегеран настаивает, что как вопрос национальной обороны она не может быть частью каких бы то ни было сделок с иностранными государствами.

Тем не менее, Аббас Аракчи отметил позитивный исход состоявшей в пятницу встречи. Он рассказал, что не общался со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером напрямую, но пожал им руки перед началом переговоров через оманских посредников.

Иранский министр добавил, что на встрече удалось договориться о проведении нового переговорного раунда в скором времени, хотя конкретная дата еще не определена. Он подчеркнул, что достичь согласия по иранской ядерной программе можно только мирным путем.

В связи с этим Аббас Аракчи официально объявил, что Корпус стражей Исламской революции обязательно ответит на возможные боевые удары США по иранским объектам – КСИР атакует существующие в Персидском заливе американские военные базы. Обращаясь к соседям, включая Катар, ОАЭ и Кувейт, где находятся эти базы, он призвал не рассматривать удары по американским целям как нападение на чужие территории.

"У нас нет возможности атаковать американскую территорию, и если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе. Мы атакуем американские базы на территории стран, где находятся американцы"

– Аббас Аракчи