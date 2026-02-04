Аракчи провел переговоры с оманской стороной в Маскате

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ночью провел переговоры с представителями оманских властей в преддверии встречи с США по иранской ядерной программе.

Переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и оманской стороны состоялись накануне ирано-американских консультаций, которые будут посвящены ядерной программе ИРИ, о них сообщает гостелевидение ИРИ.

По его информации, вместе с Аракчи в столицу Омана Маскат, где будут проводиться встречи, прибыли его заместители Маджид Тахт-Раванчи и Хамид Ганбари. Присутствует в составе иранской делегации также официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

Напомним, сегодня утром, в 10 часов по времени Маската (9.00 мск) должны стартовать американо-иранские переговоры по ядерной программе ИРИ. Во главе иранской делегации выступит Арагчи, американскую возглавит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.