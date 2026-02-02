Азербайджан укрепляет стратегическое партнерство с ОАЭ

Накануне в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошла встреча глав внешнеполитических ведомств ОАЭ и Азербайджана Абдуллы бин Зайеда Аль Нахайяна и Джейхуна Байрамова.

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Зайед Аль Нахайян накануне принял в Абу-Даби своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова, сообщили в МИД Азербайджана.

Темой переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран стали политические, экономические, торговые, энергетические и гуманитарные аспекты всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ и вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, передает Trend.

Главы МИД двух стран в ходе встречи особо отметили важность взаимных визитов глав государств и достигнутые в их рамках договоренности, которые сыграли важную роль в повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Также Нахайян и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании Комитета по сотрудничеству в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, прошедшем в ноябре прошлого года.

Стороны дали высокую оценку позитивной динамике развития азербайджано-эмиратских отношений и обсудили возможные шаги по дальнейшему упрощению поездок для граждан двух стран.

Также дипломаты обменялись мнениями по другим вопросам, касающимся региональной политики, говорится в сообщении.