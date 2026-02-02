Трамп: переговоры США с Ираном уже идут

Американский лидер сообщил, что переговоры Вашингтона и Тегерана проводятся "прямо сейчас". Готовится встреча.

США и Иран ведут переговоры, планы встречи чиновников двух стран остаются в силе, об этом заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп журналистам.

По словам Трампа, ранее Ирана хотел что-то предпринять, но этому помешала военная операция против Ирана "Полуночный молот". Он отметил, что вряд ли Тереган хотел бы повторения этой ситуации. Власти Ирана хотели бы вести переговоры, добавил американский лидер.

"Мы ведем переговоры с ними прямо сейчас"

– Дональд Трамп

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни может состояться встреча американской и иранской делегаций.