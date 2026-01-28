Скважина в Атырауской области дала первый газовый фонтан

Занимающаяся разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой углеводородов национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" провела успешные испытания глубокой скважины в Атырауской области на западе Казахстана - глубокая поисковая скважина дала первый фонтанный приток газа, сообщили в пресс-службе компании.
Это – первая из пяти скважин на участке Каратон Подсолевой, бурение которой началось в ноябре 2024 года и завершилось в декабре 2025 года на глубине 5750 м, передает Sputnik Казахстан.
"Испытание скважины сопровождается технологическими сложностями: наличием аномально высокого пластового давления и сероводорода"
- пресс-служба "КазМунайГаз"
В компании готовятся к испытаниям оставшихся четырех перспективных скважин, добавили в ее пресс-службе.