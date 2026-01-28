Скважина в Атырауской области дала первый газовый фонтан

Глубокая скважина на участке Каратон Подсолевой в Атырауской области на западе Казахстана подтвердила прогнозы геологоразведки: сегодня при испытаниях она дала первый фонтан газа, вскоре проведут испытания еще четырех скважин.

Занимающаяся разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой углеводородов национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" провела успешные испытания глубокой скважины в Атырауской области на западе Казахстана - глубокая поисковая скважина дала первый фонтанный приток газа, сообщили в пресс-службе компании.

Это – первая из пяти скважин на участке Каратон Подсолевой, бурение которой началось в ноябре 2024 года и завершилось в декабре 2025 года на глубине 5750 м, передает Sputnik Казахстан.

"Испытание скважины сопровождается технологическими сложностями: наличием аномально высокого пластового давления и сероводорода"

- пресс-служба "КазМунайГаз"

В компании готовятся к испытаниям оставшихся четырех перспективных скважин, добавили в ее пресс-службе.