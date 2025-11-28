Казахстан готов выкупить долю "Лукойла" в своих нефтегазовых проектах

Министерство энергетики Казахстана обратилось в Управление по контролю над иностранными активами США с просьбой выкупить долю "Лукойла" в нефтегазовых проектах страны, сообщил глава ведомства Ерлан Акенженов.

"В случае реализации активов "Лукойл" в Казахстане мы имеем возможность в рамках законодательства осуществить свое преемственное право на выкуп этой доли. Соответствующее письмо-обращение в Управление по контролю над иностранными активами уже направлено"

- Ерлан Акенженов

Санкции против "Лукойла" и его дочерних предприятий Минфин США ввел 22 октября минувшего 2025 года, а на следующий день, 23 октября аналогичные санкции в рамках своего 19-го пакета против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае опубликовал Евросоюз, напоминает Sputnik Казахстан.

В ноябре 2025 года в казахстанских СМИ появилась информация о возможном выкупе доли "Лукойла" в проекте Карачаганак, однако "КазМунайГаз" опроверг ее.

"Лукойл" работает в Казахстане длительное время: на праздновании 30-летия работы компании в стране президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что за это время компания инвестировала в нефтегазовую отрасль республики более $12 млрд.

Напомним, "Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая после "Газпрома" по объемам нефтедобычи и выручки от продажи нефти компания в России.