Кубань вошла в топ новогодних направлений для путешествий

Краснодарский край попал в пятерку самых популярных направлений для поездок для Новый год, заняв в ней пятую строчку. Лидирует по числу поездок Москва.

Россияне для отдыха на прошедшие недавно новогодние каникулы выбирали в том числе курорты Краснодарского края, показало исследование, проведенное специалистами СберАналитики.

Поездки на Кубань предпочли 3,7% отдыхающих – с таким показателем регион занял пятое место, попав в первую пятерку.

Лидером по количеству новогодних поездок оказалась Москва (19% от общего числа поездок). В топ-3 попали также Подмосковье (18,9%) и Санкт-Петербург (7,8%). На четвертой строчке – Ленинградская область (6,4%).

В десятку туристических локаций вошли также Татарстан, Владимирская, Свердловская, Нижегородская и Тульская области.

В целом за 12 праздничных дней (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го) россияне совершили 11,8 млн поездок по РФ. Показатель на 9,1% превысил уровень прошлого года.