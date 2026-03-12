В СМИ назвали число погибших военных США в ходе войны против Ирана

Армия США потеряла 11 человек убитыми с начала военной операции против Ирана. Иран рапортует о почти 700 убитых и раненых с американской стороны.

Число погибших военных США в ходе войны против Ирана составило 11 человек, передает телеканал CNN. По информации медиа, в это число входят четверо членов экипажа самолета-заправщика, который разбился в Ираке.

"После гибели четырех членов экипажа самолета-заправщика ВВС США... число американских военных, погибших в войне в Иране, возросло до 11"

– CNN

Иранские данные по американским потерям отличаются большим размахом. По сообщениям КСИР, США потеряли убитыми и ранеными почти 700 человек.

Отметим, что Центральное командование ВС США CENTCOM 9 марта отчиталось о гибели семерых американских военных.