Россия будет постепенно восстанавливать полеты на Ближний Восток

Россия планирует постепенно восстанавливать регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока, об этом рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Мы будем постепенно восстанавливать пассажирское сообщение - обычное, регулярное. Но, конечно, с учетом тех реалий, которые есть, с учетом "ковров" которые появились теперь не только в России, но и на Ближнем Востоке (...) То есть постепенно будем налаживать планы авиасообщения"

– Андрей Никитин

С 28 февраля в Россию из стран Персидского залива перевозчики совершили 284 авиарейса, которыми воспользовались около 60 тыс человек, поделился министр в рамках интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" в четверг.