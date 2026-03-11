Дмитриев: США сняли санкции со 100 млн баррелей российской нефти

Под решение США о снятии санкций попали около 100 млн баррелей нефти из России, поделился глава РФПИ, столько российской нефти находится сейчас в транзите.

Количество российской нефти, с которой сняты ограничения США, назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите"

– Кирилл Дмитриев

По его мнению, несмотря на сопротивление ЕС, неизбежным видится дальнейшее смягчение ограничений в отношении российских энергоносителей в связи с растущим глобальным энергетическим кризисом.

"США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным"

– Кирилл Дмитриев

Минфин США на месяц вывел из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, которые уже погружены на танкеры.