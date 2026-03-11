Российские туристы находят альтернативу странам Востока в Турции и Египте

Российские путешественники, предпочитавшие отдыхать в странах Ближнего Востока, в связи с эскалацией в регионе активно перебронируют спланированные ранее поездки на Турцию и Египет, сообщили в АТОР.

С началом активной фазы конфликта на Ближнем Востоке основным направлением для отдыха россиян при перебронировании туров стал Египет, сообщила сегодня Ассоциация туроператоров (АТОР).

"Египет стал основным направлением для перебронирования туров, ранее приобретенных на Ближний Восток, причем в большинстве случаев туристы предпочитают сохранить изначально запланированные даты поездки, констатируют туроператоры"

- АТОР

Процесс "подогревает" тот факт, что цены на туры в Египет пока почти не подорожали, однако в случае сохранения высокого спроса, роста цен на авиакеросин и дальнейших ограничений на других направлениях, особенно на ОАЭ, они безусловно вырастут, прогнозируют в АТОР, передает РИА Новости.

Особенно высок спрос на поездки в длинные майские выходные – он уже увеличился на 18%. Очевидно, именно на эти дни придется традиционный рост цен, предупреждают туроператоры.

Напомним, ранее мы писали о том, что турпоток из России на Ближний Восток может значительно сократиться, если война США и Израиля против Ирана окажется затяжной, считают в АТОР. Спрос на отдых в странах Персидского залива среди россиян может упасть на 40-50%, что означает потерю 600-700 тыс поездок, еще сильнее окажется кумулятивный эффект от закрытия пересадочных хабов на Ближнем Востоке - выездной туризм из РФ с учетом туристов, которые на отдых в страны Азии добирались транзитом через Персидский залив может сократиться на 1 млн поездок.