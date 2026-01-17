Баку принимает XIII Глобальный форум

В столице Азербайджана сегодня начал работу XIII Глобальный Бакинский форум - важная площадка, где в это непростое время для мира и региона его участники могут открыто общаться друг с другом и обмениваться опытом.

В столице Азербайджана городе Баку сегодня был дан старт XIII Глобальному Бакинскому форуму, который проходит в непростые времена не только для региона Южного Кавказа, но и всего мира.

Форум развивается и становится все более значимым: на него собрались представители многих стран, которые готовы работать, обсуждать и искать решения в ситуации, когда найти их крайне непросто.

На церемонии открытия выступил с речью президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я бы сказал, что по опыту участников - президентов, премьер-министров, спикеров парламентов, известных общественных деятелей, дипломатов, представителей делового сообщества и гражданского общества, людей, представляющих различные сферы нашей жизни, - это мероприятие сопоставимо с крупными международными форумами, проводимыми в глобальном масштабе"

- Ильхам Алиев

Люди с большим уникальным опытом собираются здесь, чтобы обмениваться мнениями и опытом, а также выдвигать идеи о том, как сделать жизнь людей лучше, безопаснее и надежнее. Повестка дня форума в этом году очень широка. Она охватывает множество вопросов, а основное внимание в ходе дискуссий будет уделено текущей ситуации в нашем регионе и в мире, отметил азербайджанский лидер.

"Сегодня как никогда ясно видно, что вопросы безопасности, стабильности и безопасной жизни должны занимать первое место в повестке любой страны"

- Ильхам Алиев

В своем выступлении на XIII Глобальном Бакинском форуме президент Азербайджана затронул тему роста цен на энергоносители, отметив, что Азербайджан выступает за более сбалансированные и предсказуемые цены.

"Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на нефть и на газ. Это создает проблемы для потребителей. И не только для них. Если кто-то думает, что такие несбалансированные цены выгодны только нефтедобывающим странам и странам-экспортерам, то он заблуждается"

- Ильхам Алиев

Глобальный Бакинский форум организован Международным центром Низами Гянджеви и является одной из ведущих международных платформ для обсуждения глобальных политических, экономических и гуманитарных вопросов.

С 2013 года он собирает действующих и бывших глав государств и правительств, представителей международных организаций и экспертного сообщества, внося вклад в укрепление международного диалога и сотрудничества.

В этом году на Глобальный Бакинский форум приглашены свыше 400 иностранных политиков, дипломатов и общественных деятелей. По решению оргкомитета Форум продлится три дня, по 14 марта включительно.