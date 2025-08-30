Казачьи крепости XVIII века воссоздадут на Ставрополье

Масштабный проект по созданию арт-объектов в виде казачьих крепостей планируется реализовать в Ставропольском крае.

Восемь населенных пунктов Ставропольского края обзаведутся интересными арт-объектами – воссозданными казачьими крепостями, рассказали в министерстве по нацполитике и делам казачества края.

Проект приурочен к 2027 году, когда будет отмечаться 250-летие создания Азово-Моздокской оборонительной линии.

"Проект затронет сразу восемь населенных пунктов края: от Ставрополя и Георгиевска до станицы Марьинской. Это будут не просто макеты, а целые пространственные композиции"

– пресс-служба министерства

Автор идеи – глава творческой мастерской "Римский мастер" Денис Коновалов. Детали проекта он обсудил на встрече с представителями благотворительного фонда по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры "Хоперцы", при поддержке которого найдет свое воплощение проект, говорится на сайте Терского войскового казачьего общества.

Как рассказал Коновалов, Екатерина II инициировала с 1777 года строительство на Кавказе крепостей, в общей сложности их было построено девять, причем восемь расположены на территории Ставрополья.

"Сейчас это города Новопавловск, Георгиевск, Ставрополь, а также села Александровское, Северное, Московское, Донское и станица Марьинская, где остатки крепости сохранились лучше всего"

– Денис Коновалов