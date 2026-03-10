Китай призвал США и Иран к переговорам по Ормузскому проливу

Пекин призывает Вашингтон и Тегеран к срочным переговорам из-за кризиса в Ормузском проливе. МИД КНР настаивает на немедленном прекращении военных действий и возвращении к дипломатии, чтобы не допустить коллапса глобальных поставок нефти на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Пекин настаивает на экстренном возвращении Вашингтона и Тегерана за стол переговоров из-за обострения обстановки в Ормузском проливе. Соответствующее заявление сделал представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, выступая на специальном брифинге.

"Неотложный приоритет для всех заинтересованных сторон - незамедлительно прекратить военные действия и в кратчайшие сроки вернуться к установленным рамкам переговоров"

– дипломат

Кризис вокруг стратегически важного пролива, обеспечивающего транзит пятой части всех мировых поставок нефти, резко обострился в первых числах марта. Высокопоставленный иранский военный генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари заявил о возможном перекрытии пролива из-за американо-израильских действий. Спустя несколько дней, пятого марта, глава МИД Ирана Аббас Аракчи внес ясность. Министр пояснил, что правительство не вводило официального запрета на проход кораблей. По его словам, на государственном уровне пролив никто не блокировал, просто морские перевозчики предпочитают менять маршруты, чтобы не оказаться в зоне перекрестных ударов.

Напряженная ситуация уже ударила по международным поставкам. В частности, движение своих танкеров через Ормузский пролив полностью остановила Япония, которая на 90% зависит от ближневосточной нефти.

Китайские риски иранской войны

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о проблемах, возникающих у Китая в связи с продолжением иранской войны.

"Риски для КНР тут довольно большие, потому что Китай импортирует очень большие объемы нефти – это крупнейший в мире импортер. Хотя его крупнейший поставщик – это Россия, обеспечивающая в последние годы до 25% китайского спроса на нефть, но значительная часть поставок нефти в Китай идет через Ормузский пролив. Страны Персидского залива и Иран находятся в числе крупных поставщиков Китая. Поэтому сейчас именно КНР страдает от блокады Ормузского пролива", - сообщил он.

"При этом у Китая нет своих рычагов давления на Иран, которые побудили бы иранское руководство разблокировать судоходство в Ормузском проливе. Пекин может только высказывать мнения и озвучивать призывы, но физически заставить или принудить Тегеран к открытию Ормузского пролива он не может. Кроме того, ситуация здесь и сейчас усложняется тем, что неясно, кто находится у власти в Иране и с кем там разговаривать, поскольку представители иранского руководства делают противоречивые заявления", - отметил Александр Лукин.

"Мы уже наблюдали, как президент Масуд Пезешкиан принес извинения за удары по территориям соседних государств, а затем были сообщения других иранских чиновников, отвергающих эти извинения. В таких условиях Китай может разве что сказать, что перестанет покупать нефть у самого Ирана, но это невыгодно самому Китаю, и так начинающему испытывать дефицит поставок", - добавил востоковед.