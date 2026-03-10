Война в Иране уже сказалась на туризме в России

Российские туроператоры уже терпят ущерб из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Ассоциации туроператоров страны: только по предварительным подсчетам, он уже составил 5-6 миллиардов рублей.

Российские туроператоры терпят значительные убытки из-за эскалации боевых действий в Иране и странах Ближнего Востока – только по предварительным оценкам потери российских туристических компаний составляют 5-6 млрд рублей, и это при том, что часть из них еще не завершили эвакуационные действия, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

"Здесь надо понимать, что это и прямой ущерб, связанный с оплатой проживания, альтернативных билетов туристам, особенно по третьим направлениям. Это размещение на период до 5-7 дней, которые операторы оплачивали из собственных средств"

- Артур Мурадян

Топ-менеджер напомнил: только в ОАЭ российские авиакомпании совершали более 200 рейсов в неделю, а это - огромное количество путешественников. Сейчас почти все они эвакуированы, но еще есть страны, куда туристы летали транзитом - Шри-Ланка, Танзания, Таиланд, и сейчас покупка альтернативных билетов для них и оплата проживания тоже ложится на плечи туроператоров, - пояснил он, передает РИА Новости.

Еще одна колоссальная статья расходов компаний - возврат средств за несостоявшиеся туры в страны Ближнего Востока, признанные небезопасными в соответствии с рекомендациями МИД и Минэкономразвития РФ, обязанность вернуть средства за них в полном объеме тоже лежит на туроператорах, добавил Мурадян.