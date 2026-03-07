Защиту стратегических объектов усилили в Казахстане

Депутат Сената парламента Казахстана сообщил об усилении мер защиты стратегических объектов республики. Все структуры в стране переведены на усиленный режим работы.

Казахстан на фоне эскалации на Ближнем Востоке усилил меры антитеррористической защиты стратегических объектов, в том числе нефтяных. Об этом рассказал в кулуарах депутат Сената парламента РК Андрей Лукин.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности стратегических объектов осуждались на специальном совещании Совета Безопасности республики, передает Zakon.kz.

Депутат сообщил, что все структуры в стране переведены на усиленный вариант несения службы.

"Обращаю ваше внимание на то, что наши нефтедобывающие предприятия, которые дислоцируются в Казахстане, имеют соответствующие подразделения, и, естественно, они имеют соответствующие задачи именно противодействия террористическим атакам: как с воздуха, так и с земли, так и со стороны Каспийского моря"

– Андрей Лукин

Он также отметил, что в республика принимаются все необходимые меры для обеспечения антитеррористической защищенности.